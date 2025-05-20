ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи В социальных сетях и телеграм-каналах распространилась видеозапись, на которой 10 мая 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в торжественной обстановке на русском языке сообщил, что он выпускник Львовского высшего политического училища и считает, что в СВО победят ВСУ.
Азербайджан, в лице министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, продолжает русофобские движения
Комментарии
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Eduard
Набейте ему рыло.Тоже думает чурбан копченый "европейцем" стать.В зеркало бы на себя посмотрел"европеец"!
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2 час.
Борис Леонтьев
Интересно, как долго проживёт Алиев и его клика, если из России вышвырнут в Азербайджан всю азербайджанскую диаспору, все их ОПГ и мигрантов? Хотя, думаю для гражданской войны в Азербайджане будет достаточно депортировать туда Нисанова и Исаева вместе с руководством «Садовода», и «Фуд-Сити», и довести до них, что это делается из-за политики Алиева.
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48 мин.
Валерий Миронов
Сколько же ещё терпеть эту гадость
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27 мин.
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