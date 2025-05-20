Азербайджан, в лице министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, продолжает русофобские движения

Борис Леонтьев

Интересно, как долго проживёт Алиев и его клика, если из России вышвырнут в Азербайджан всю азербайджанскую диаспору, все их ОПГ и мигрантов? Хотя, думаю для гражданской войны в Азербайджане будет достаточно депортировать туда Нисанова и Исаева вместе с руководством «Садовода», и «Фуд-Сити», и довести до них, что это делается из-за политики Алиева.