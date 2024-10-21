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Мы рады сообщить вам, что начался долгожданный отопительный сезон!

Мы рады сообщить вам, что начался долгожданный отопительный сезон!

Мы рады сообщить вам, что начался долгожданный отопительный сезон!Теперь в ваших домах станет тепло и уютно, и мы уверены, что это поможет создать комфортные условия для вашей жизни.

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