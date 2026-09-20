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Филипп Киркоров выиграл суд на 26 млн рублей за некачественные изделия из камня

Филипп Киркоров выиграл суд на 26 млн рублей за некачественные изделия из камня

В сумму вошли стоимость устранения недостатков, неустойка, штраф и госпошлина Калининский районный суд Санкт‑Петербурга удовлетворил иск Филиппа Киркорова к индивидуальному предпринимателю Георгию Михайловичу Барановскому, сообщает ТАСС.

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