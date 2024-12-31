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Психоз, депрессия, зависимости: Моргенштерн* подвел итоги "худшего года в его жизни"

Психоз, депрессия, зависимости: Моргенштерн* подвел итоги "худшего года в его жизни"

Моргенштерн*, который сейчас проживает в Дубае, опубликовал в своих соцсетях пост, посвященный итогам года, и шокировал своих подписчиков: оказалось, что 2024-й был худшим годом в жизни 26-летнего рэпера.

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