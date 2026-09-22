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Наше Ховрино

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В столице вывели на испытания пятый беспилотный трамвай

На московской Краснопресненской сети испытывают пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». Его беспилотное движение проходит на маршруте № 10, а на других маршрутах вагон под контролем водителя собирает информацию и изучает местность.

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