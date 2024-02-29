В больнице Ростова скончался подросток, устроивший аварию и погубивший школьницу

Он управлял автомобилем, снятым с учёта.В Ростове-на-Дону в больнице скончался 16-летний подросток, который был за рулём автомобиля Mercedes, попавшем в страшную аварию в ночь на 13 февраля на улице 2-й Краснодарской.
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