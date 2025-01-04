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Эксперты назвали главные изменения в Минобороны РФ при Белоусове

Эксперты назвали главные изменения в Минобороны РФ при Белоусове

Эксперты назвали главные изменения в Минобороны РФ при Белоусове AlexCoderЭксперты назвали главные изменения в Минобороны РФ при Белоусове AlexCoder Глава ведомства сумел улучшить несколько важных аспектов После своего прихода к должности министр обороны Андрей Белоусов начал менять работу ведомства в нескольких критически важных направлениях в работе.

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