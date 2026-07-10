Кабмин РФ: в Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие

В Анапе разрешено открыть 83 пляжа, еще 14 сейчас проходят экспертизу. Такие данные привели на заседании правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается на сайте правительства РФ.
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