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Царьград

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"Спасибо пану Мадьяру": Россия приняла "бензиновый" вызов. Первыми взвыли в Верховной раде – всё идёт не по плану

"Спасибо пану Мадьяру": Россия приняла "бензиновый" вызов. Первыми взвыли в Верховной раде – всё идёт не по плану

Украинская тактика обернулась против Киева. Россия приняла "бензиновый" вызов и начала системно уничтожать топливную сеть противника.

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Комментарии
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АИ
Алексей Иванцов
Сплошной идиотизм! Мы что, воюем или обороняемся, отвечая ударом на удар? Уничтожение вражеских боеприпасов, вооружения и средств доставки ( в том числе топлива) должно было быть первой и одной из главнейших задач нашей армии. А мы, как всегда, сопли жуём, прикрываясь дутым и надуманным гуманизмом. За что гибнет наша молодёжь?!
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3 н.
Tigra07
Там же &quot;братья&quot; и &quot;сестры&quot;.😉
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3 н.
T
Tigra07
За интересы &quot;братьев&quot; и &quot;сестёр&quot; - как бы их слишком сильно не обидеть😉. А очередное присваивание народных денег путём взвинчивания цен на топливо - это уже побочный эффект бизнес-проекта &quot;СВО&quot;.
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3 н.