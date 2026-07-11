Украинская тактика обернулась против Киева. Россия приняла "бензиновый" вызов и начала системно уничтожать топливную сеть противника.
"Спасибо пану Мадьяру": Россия приняла "бензиновый" вызов. Первыми взвыли в Верховной раде – всё идёт не по плану
Комментарии
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АИ
Алексей Иванцов
Сплошной идиотизм! Мы что, воюем или обороняемся, отвечая ударом на удар? Уничтожение вражеских боеприпасов, вооружения и средств доставки ( в том числе топлива) должно было быть первой и одной из главнейших задач нашей армии. А мы, как всегда, сопли жуём, прикрываясь дутым и надуманным гуманизмом. За что гибнет наша молодёжь?!
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3 н.
Tigra07
Там же "братья" и "сестры".😉
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3 н.
T
Tigra07
За интересы "братьев" и "сестёр" - как бы их слишком сильно не обидеть😉. А очередное присваивание народных денег путём взвинчивания цен на топливо - это уже побочный эффект бизнес-проекта "СВО".
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3 н.
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