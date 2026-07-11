"Спасибо пану Мадьяру": Россия приняла "бензиновый" вызов. Первыми взвыли в Верховной раде – всё идёт не по плану

АИ

Алексей Иванцов

Сплошной идиотизм! Мы что, воюем или обороняемся, отвечая ударом на удар? Уничтожение вражеских боеприпасов, вооружения и средств доставки ( в том числе топлива) должно было быть первой и одной из главнейших задач нашей армии. А мы, как всегда, сопли жуём, прикрываясь дутым и надуманным гуманизмом. За что гибнет наша молодёжь?!