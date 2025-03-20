Топ-менеджер Сбера Марков: туризм – основной драйвер развития регионов

Туристическая отрасль является основным драйвером развития регионов, заявил исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы "Туризм" Сбербанка Константин Марков в рамках сессии Сбера "Тихая гавань турбизнеса-2025: анализ, финансы, цифра" на выставке MITT.
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