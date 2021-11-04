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Как рассчитать вероятность разбогатеть по дате рождения

Как рассчитать вероятность разбогатеть по дате рождения

Нумерологи уверены, что дата рождения человека — это код его судьбы, и по цифрам, отражающим день, месяц и год появления на свет, можно узнать и склонность к какому-либо роду занятий, и количество браков, и успешность, в том числе и финансовую.

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