Андрей Цэрану: "Румыния должна признать свои ошибки в Молдове"

Продекан Национальной школы политических исследований и управления в Бухаресте Андрей Цэрану заявил, что после того, как референдум в Молдове показал раскол общества республики, Румыния должна признать, что за Прутом "четверть молдаван имеют румынское гражданство, но, парадоксальным образом, значительная часть из них не чувствует себя румынами".