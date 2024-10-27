Андрей Цэрану: "Румыния должна признать свои ошибки в Молдове"

Продекан Национальной школы политических исследований и управления в Бухаресте Андрей Цэрану заявил, что после того, как референдум в Молдове показал раскол общества республики, Румыния должна признать, что за Прутом "четверть молдаван имеют румынское гражданство, но, парадоксальным образом, значительная часть из них не чувствует себя румынами".
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