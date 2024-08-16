Спартак Суботица – Партизан где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Сербии 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют Спартак Суботица и Партизан в рамках Чемпионата Сербии по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «None».