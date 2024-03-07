Космонавты Кононенко и Чуб поздравили женщин с 8 марта с МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб поздравили женщин с Международным женским днем. Поздравление они отправили прямиком из космоса, с Международной космической станции, на которой находятся.
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