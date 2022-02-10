Редкий трамвай впишется в 14 метров. «Горэлектротранс» покупает полсотни вагонов с наценкой за ретро

ГЭТ продолжает ковать свою программу развития, пока горяча. Вслед за рекордной для последних лет 7-миллиардной закупкой трамваев, он объявил еще одну — такую же по объемам, но вдвое дороже.
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