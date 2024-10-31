В МИД РФ назвали неприемлемым «немецкий сценарий» по Украине

Москва не может согласиться на так называемый «немецкий сценарий» урегулирования конфликта, по которому Украина вступает в Североатлантический альянс в обмен на отказ от претензий на российские территории, сказад «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.