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В МИД РФ назвали неприемлемым «немецкий сценарий» по Украине

В МИД РФ назвали неприемлемым «немецкий сценарий» по Украине

Москва не может согласиться на так называемый «немецкий сценарий» урегулирования конфликта, по которому Украина вступает в Североатлантический альянс в обмен на отказ от претензий на российские территории, сказад «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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8 час.
Eduard
НАТО это не кофейня,это бандитское создаеие,это же ясно,
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8 час.
Eduard
В &quot;Карибском кризисе&quot; не было,что бы американцы сонласились на 50%,а не 100% ракет ССССР на кубе!
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8 час.

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