❗️Патрушев заявил, что НАТО хочет изменить режим черноморских проливов «США и их союзники по блоку НАТО, всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане.
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❗️Патрушев заявил, что НАТО хочет изменить режим черноморских проливов «США и их союзники по блоку НАТО, всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане.