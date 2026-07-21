Завершающий штрих: правила выбора аксессуаров для разных стилей одежды

Выбрать красивые аксессуары гораздо проще, чем заставить их работать на образ. Дорогая сумка, эффектные серьги или стильный ремень могут выглядеть совершенно неуместными, если не учитывать цвет, пропорции, фактуры и стиль одежды.
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