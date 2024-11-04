Календарь православных праздников с 4 по 10 ноября 2024 года ▫️На неделе 4–10 ноября отмечается день одной из самых почитаемых икон на Руси — образа Казанской Богоматери.
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Календарь православных праздников с 4 по 10 ноября 2024 года ▫️На неделе 4–10 ноября отмечается день одной из самых почитаемых икон на Руси — образа Казанской Богоматери.