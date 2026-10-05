В Воронежской области отметили 250-летие Хреновского конезавода

Хреновской конный завод появился в 1776 году, когда США подписали Декларацию независимости, а многих современных государств ещё не было на карте мира.
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