Британку оштрафовали на £150 за кормление голубей и уток в городском парке

В Великобритании женщине, покормившей голубей, выписали штраф в размере £150. Об этом пишет The Sun. 37-летняя Джемма Саммерс из Дерби взяла шестилетнего сына Льюсона с собой в парк в районе Ривер-Гарденс, чтобы покормить голубей и уток.