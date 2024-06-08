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Британку оштрафовали на £150 за кормление голубей и уток в городском парке

Британку оштрафовали на £150 за кормление голубей и уток в городском парке

В Великобритании женщине, покормившей голубей, выписали штраф в размере £150. Об этом пишет The Sun. 37-летняя Джемма Саммерс из Дерби взяла шестилетнего сына Льюсона с собой в парк в районе Ривер-Гарденс, чтобы покормить голубей и уток.

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