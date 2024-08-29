Google возвращает генерацию изображений людей нейросетью

Google возвращает генерацию изображений людей нейросетьюКомпания Alphabet Inc. заявила в среду, что возобновит предоставление некоторым потребителям возможности использовать свои модели искусственного интеллекта для создания изображений людей после скандала, произошедшего в начале этого года, из-за которого компания приостановила эту функцию, пишет Bloomberg.