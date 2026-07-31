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«Уорриорз» окрестили Якселя Лендеборга «ослом» после первой встречи

В беседе с Энтони Слейтером из ESPN новичок Яксель Лендеборг вспомнил встречу с «Уорриорз» перед драфтом 2025 года, после которой он в итоге решил вернуться в университет на сезон-2025/26.

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