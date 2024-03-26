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Ударом ВСУ в Белгородской области ранены люди (ФОТО)

Ударом ВСУ в Белгородской области ранены люди (ФОТО)

Утром 26 марта ВСУ обстреляли село Головчино (Грайворонский городской округ) Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате вражеского удара в Головчино пострадали три человека.

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