Боец Талыш: ВСУ пытались помешать установке флага России в Великой Новоселке

Украинские военные пытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке. Об этом сообщил военный, установивший в центре поселка триколор РФ, стрелок 5-й танковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Талыш, передает ТАСС.
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