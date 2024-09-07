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"Мы живем за счет Илона". Пентагон боится зависимости от Маска. Там хорошо помнят его отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ

"Мы живем за счет Илона". Пентагон боится зависимости от Маска. Там хорошо помнят его отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ

© AP Photo / Jae C. Hong ВМС США апробируют спутниковую систему Илона Маска, чтобы обеспечить находящихся в море моряков высокоскоростным интернетом и решать другие флотские задачи, пишет Wired.

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