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Балерина Волочкова сообщила, что ее новому поклоннику 26 лет

Балерина Волочкова сообщила, что ее новому поклоннику 26 лет

Российская балерина Анастасия Волочкова в рамках разговора с представителями средств массовой информации в четверг рассказала о своем новом поклоннике Хане, а также сообщила, что ему 26 лет.

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