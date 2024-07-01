Инсайдер: Антон Миранчук отклонил улучшенное предложение «Локомотива»

Антон Миранчук пока не может договориться о новом контракте с «Локомотивом». Известный инсайдер и обозреватель Иван Карпов на своей странице в социальной сети поделился информацией относительно переговоров «Локомотива» и Антона Миранчука о подписании нового контракта.