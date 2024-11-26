В городе Нелидово назвали лучшую команду волейболисток

В городе Нелидово Тверской области 24 ноября в спорткомплекс «Старт» прошел открытый турнир по волейболу, в котором приняли участие команды Гимназии № 2, школ №4 и №5, спортивной школы, «Возрождения» и команда из города Белый.
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