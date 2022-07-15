World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики до ноября 2022 года

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поддержал рекомендации рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и продлил приостановление членства организации в World Athletics до ноября.
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поддержал рекомендации рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и продлил приостановление членства организации в World Athletics до ноября.
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