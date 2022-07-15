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World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики до ноября 2022 года

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики до ноября 2022 года

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поддержал рекомендации рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и продлил приостановление членства организации в World Athletics до ноября.

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