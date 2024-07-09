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Над Ростовской областью разгромили несколько десятков дронов

Над Ростовской областью разгромили несколько десятков дронов

Место событий - Ростовская область, сообщает ТАСС со ссылкой на пост главы региона Василия Голубева. Российскими силами ПВО было уничтожено и подавлено несколько десятков целей в различных районах области.

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