В посольстве РФ в Израиле назвали самые частые темы обращений россиян

Заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич рассказала корреспонденту РЕН ТВ Валентину Трушнину о работе консульского отдела после обострения палестино-израильского конфликта.
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