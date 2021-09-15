Что для Тайваня означает вывод войск США из Афганистана

Под таким заголовком вышла статья в газете The New York Times В публикации говорится: «К счастью для Пекина, афганская война — наряду с Ираком и другими американскими злоключениями на Ближнем Востоке — отвлекала Вашингтон на два десятилетия».
Под таким заголовком вышла статья в газете The New York Times В публикации говорится: «К счастью для Пекина, афганская война — наряду с Ираком и другими американскими злоключениями на Ближнем Востоке — отвлекала Вашингтон на два десятилетия».
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