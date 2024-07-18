Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Dow Jones на новом рекордном уровне

Американский индекс Dow Jones закрылся в среду, 17 июля, на новом рекордном уровне благодаря удорожанию акций Johnson & Johnson и UnitedHealthGroup, тогда как удешевление бумаг технологического сектора привело вчера к падению S&P 500 и Nasdaq Composite, пишет издание Finimize.

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