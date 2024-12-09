Нигерия: Россия поможет восстановить сталелитейный завод

Российская компания «Тяжпромэкспорт» займется восстановлением сталелитейного завода компании Ajaokuta Steel Company в Аджаокуте по соглашению с Национальной железорудной горнодобывающей компанией и министерством развития сталелитейной промышленности Нигерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии