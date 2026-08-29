Сдал после смерти жены и переусердствовал со спортивными нагрузками. Как ушел «советский кинозлодей» Андрей Файт

Кинематографическая карьера актера продлилась 52 года — с 1924-го до самой смерти. Андрею Файту часто доставались роли антагонистов, однако за кадром он был примерным семьянином, занимавшимся спортом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Открыл Птушкина, ...
- Что связывало Алл...
- НШ Измена мужа, скан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым