На границе Татарстана и Башкортостана реконструируют мост через Ик

На реконструкцию аварийного моста через реку Ик на границе между Татарстаном и Башкортостаном, через который проходит дорога, соединяющая поселок Уруссу в Ютазинском районе РТ и город Октябрьский в РБ, башкирские власти собираются направить 980 млн рублей.
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