На границе Татарстана и Башкортостана реконструируют мост через Ик

На реконструкцию аварийного моста через реку Ик на границе между Татарстаном и Башкортостаном, через который проходит дорога, соединяющая поселок Уруссу в Ютазинском районе РТ и город Октябрьский в РБ, башкирские власти собираются направить 980 млн рублей.