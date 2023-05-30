СЦКК: за сутки ВФУ 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 210 снарядов

За истекшие сутки вооруженные формирования Украины 33 раза обстреляли территорию ДНР, сообщает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
За истекшие сутки вооруженные формирования Украины 33 раза обстреляли территорию ДНР, сообщает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Свежие комментарии