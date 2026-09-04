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Кинолог назвал способы отучить собак прыгать на гостей

Кинолог назвал способы отучить собак прыгать на гостей

Воспитать питомца поможет корм Чтобы отучить собаку прыгать на людей, необходимо использовать метод игнорирования.

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