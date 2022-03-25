Тактические группы ЮВО в Южной Осетии отработали новые тактические приемы в горах Закавказья

Особенностью учения стали нестандартные методы борьбы с заминированными автомобилями, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с ударными дронами условного противника.
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