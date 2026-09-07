Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ

Военнослужащие украинской армии на нескольких участках фронта столкнулись с жесткой нехваткой продуктов питания и питьевой воды из-за серьезных проблем со снабжением, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети "ВКонтакте" .
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