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Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ

Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ

Военнослужащие украинской армии на нескольких участках фронта столкнулись с жесткой нехваткой продуктов питания и питьевой воды из-за серьезных проблем со снабжением, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети "ВКонтакте" .

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