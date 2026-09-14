БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Узбекистан устремляется к Черному морю через Азербайджан

Узбекистан устремляется к Черному морю через Азербайджан

Алексей БАЛИЕВ  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на третьем заседании высшего межгоссовета РУз и Азербайджана в Ташкенте заявил о заинтересованности в создании отдельного двустороннего коридора на Каспии с единым оператором.

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