Узбекистан устремляется к Черному морю через Азербайджан

Алексей БАЛИЕВ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на третьем заседании высшего межгоссовета РУз и Азербайджана в Ташкенте заявил о заинтересованности в создании отдельного двустороннего коридора на Каспии с единым оператором.
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