- МК (mk.ru)Конспирологии вокруг крушения самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy все больше.
«Евгений Пригожин и Уткин выжили»: западная пресса нашла подтверждения
Комментарии
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Роман Романов
А то!
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15 час.
Алексей Тан
Останскинская башня, выверена до сантиметра... а волну, сотворённую двумя - тремя посейдонами... ещё не замеряли... в зависимости от времени прилива... она может быть и до 1000 метров.
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15 час.
Роман Романов
Gennady Sokolovsky Серый 500 метров - это повыше Останкинской башни. Согласен.
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14 час.
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