Предавала близких людей и восхищалась Маяковским: история поэтессы Агнии Барто

В биографии этой женщины было множество эпизодов, о которых ее поклонники и родители малышей хотели бы забыть, но сегодня мы до сих пор клянемся Агнии Барто в вечной любви, а ее книги остаются в пятерке самых продаваемых стране, опережая творения Носова и Маршака.