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Царьград

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Учёные обнаружили связь между дефицитом витамина D и зрением

Учёные обнаружили связь между дефицитом витамина D и зрением

Исследователи выявили связь между недостатком витамина D и изменениями сосудов глаз. Уменьшение плотности сосудов и снижение кровоснабжения сетчатки может приводить к ухудшению зрения.

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