Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Территория Героев...(173)

Территория Героев...(173)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Рядовой Мухин ВладиславРядовой Владислав Мухин, действуя в составе группы эвакуации, выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим и транспортировке их в медицинские учреждения в ходе ведения населенных пунктов.

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