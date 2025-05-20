Территория Героев...(173)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Рядовой Мухин ВладиславРядовой Владислав Мухин, действуя в составе группы эвакуации, выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим и транспортировке их в медицинские учреждения в ходе ведения населенных пунктов.
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