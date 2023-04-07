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В России увеличилась доля людей, признанных банкротами

С начала 2023 года доля россиян-банкротов увеличилась почти на 40%. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».

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