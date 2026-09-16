Алаудинов: ВСУ будут "всеми фибрами" пытаться сорвать выборы в России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ВСУ будут пытаться сорвать выборы в России "всеми своими фибрами", но им не удастся этого сделать, поскольку РФ научилась противостоять всем вызовам.
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