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ТАСС

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Алаудинов: ВСУ будут "всеми фибрами" пытаться сорвать выборы в России

Алаудинов: ВСУ будут "всеми фибрами" пытаться сорвать выборы в России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ВСУ будут пытаться сорвать выборы в России "всеми своими фибрами", но им не удастся этого сделать, поскольку РФ научилась противостоять всем вызовам.

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