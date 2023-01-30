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Экс-чемпион мира Бриедис о Бетербиеве: «Стиль напомнил Головкина – он тоже много принимает, а потом перебивает своей кувалдой»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Маирис Бриедис прокомментировал победу обладателя титулов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева над Энтони Ярдом.

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