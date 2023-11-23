Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной

По словам главкома, они продолжают вести оборонительные и наступательные операции Ситуация на поле боя для Украины затруднительная, но контролируемая, заявил главком ВСУ Валерий Залужный на заседании контактной группы по военному содействию Киеву.
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